BROWN-FORMAN : le bénéfice bat le consensus

Brown-Forman a dévoilé un bénéfice net trimestriel supérieur aux attentes mais des ventes légèrement inférieures au consensus. Si le whisky, le bourbon haut de gamme et la tequila ont tiré leur épingle du jeu, la vodka a reculé. Le bénéfice net du quatrième trimestre clos fin avril s'est établi à 159 millions de dollars, ou 33 cents par action, contre 110 millions, ou 23 cents par action un an plus tôt. Le consensus FactSet était de 30 cents. Le chiffre d'affaires net a progressé de 1% à 744 millions, sous le consensus qui le donnait à 762 millions.Les ventes de la marque Jack Daniel's ont augmenté d'1%, celles des bourbon premium, dont Woodford Reserve and Old Forester, de 19%. Les ventes d'el Jimador ont progressé de 8%, tandis que celles de Finlandia ont reculé de 4%.Pour l'exercice en cours, Brown-Forman table sur un BPA compris entre 1,75 et 1,85 dollar. Wall Street vise 1,80 dollar.