BRP : ANNONCE UNE PROLONGATION DE GARANTIE DE 90 JOURS POUR TOUS SES PRODUITS DE SPORTS MOTORISÉS

Valcourt, Québec, 29 avril 2020 - BRP Inc. (TSX: DOO; NASDAQ: DOOO) a décidé de rendre la période actuelle un peu plus agréable en annonçant une prolongation de garantie de 90 jours à l'ensemble de sa garantie limitée du fabricant, expirant entre le 15 mars et le 30 juin 2020, et ce, pour toutes ses gammes de produits de sports motorisés (Ski-Doo®, Lynx®, Sea-Doo® et Can-Am®). Cette initiative témoigne de l'engagement de BRP à offrir une expérience client exceptionnelle, et ce, malgré cette période difficile. Elle fait également partie du récent projet « Ensemble, nous avançons » rappelant que les périodes plus difficiles nécessitent de nouvelles solutions. Étant donné que certains concessionnaires BRP ont fermé temporairement ou sont partiellement ouverts, nous voulions nous assurer que les clients puissent profiter pleinement de leur garantie.

« En raison du contexte actuel, les gens ont déjà plusieurs préoccupations en tête. Nous ne voulions pas que l'expiration de leur garantie en soit une de plus, particulièrement avec une réduction du service après-vente. Nous voulions nous assurer de simplifier les choses autant que possible en étant le premier OEM en Amérique du Nord à offrir une prolongation de garantie de 90 jours sur tous nos produits de sports motorisés », a déclaré Delton Bohlman, vice-président, Pièces, accessoires, réseau et service à la clientèle chez BRP. « Ensemble, nous avançons, n'est pas seulement un slogan pour nous : nous sommes tous ensemble dans cette situation et nous devons faire notre part pour nous aider les uns les autres afin de passer à travers. »

Les clients éligibles n'ont nul besoin de prendre action pour faire partie du programme de prolongation de garantie comme il s'appliquera automatiquement.

La prolongation de 90 jours s'applique à toutes les garanties limitées ainsi qu'à la protection prolongée B.E.S.T. venant à échéance entre le 15 mars et le 30 juin 2020.

À propos de #TogetherWeRide

Nous sommes nés dans l'adversité et nous sommes fiers d'être robustes face à l'incertitude. Aujourd'hui plus que jamais, nous continuerons à défier les conventions, à relever le défi et à exercer notre sens de l'innovation. Notre ingéniosité et notre désir de tout surmonter, grâce (et non malgré) aux défis auxquels nous sommes confrontés, se trouvent dans notre ADN. En ce moment, nous sommes tous sur une route sinueuse. Mais nous unissons nos forces pour chaque employé, chaque concessionnaire, chaque propriétaire, chaque fan de nos marques afin d'assurer nos prochaines aventures. #TogetherWeRide

À propos de BRP

Nous sommes un chef de file mondial dans l'industrie des véhicules de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès repose sur plus de 75 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à notre clientèle. Notre gamme de produits de pointe et distinctive comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft, Manitou, Quintrex, Stacer et Savage, les systèmes de propulsion marine Evinrude et Rotax, de même que les moteurs Rotax pour karts, motocyclettes et avions de loisir. Nous complétons nos gammes de produits avec des pièces, des accessoires et vêtements afin d'améliorer pleinement l'expérience de conduite. Avec des ventes annuelles de 6,1 milliards de dollars canadiens provenant de plus de 120 pays, notre main-d'œuvre mondiale compte près de 13 500 personnes ingénieuses et motivées.

www.brp.com

@BRPnouvelles

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Evinrude, Manitou, Alumacraft, Quintrex, Stacer, Savage et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

