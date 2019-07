NOTS Solar Lamps : prévoit d'investir 70 millions de dollars dans la fabrication et la vente en détail de Systèmes Solaires Domestiques au Rwanda

Le partenariat conclu avec le gouvernement rwandais fournira de l'électricité à 900 000 familles

NOTS Solar Lamps- une entreprise influante - et le gouvernement rwandais ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord historique pour accélérer la fourniture d'électricité aux familles à faible revenu dans le pays. NOTS investira un montant de 70 millions de dollars pendant une durée de cinq ans dans une usine de fabrication des Systèmes Solaires Domestiques (SHS) - une première en Afrique - à travers un programme de microcrédit, des infrastructures de marketing et d'autres programmes. Les Systèmes Solaires Domestiques sont reconnus par les Nations Unies et la Banque mondiale comme une technologie primordiale qui vise à fournir de l'électricité aux familles rurales, mettre fin à la pénurie en énergie et améliorer les opportunités de vie. Autre première, l’usine construira ‘Mutimax’ SHS à un montant de 56 dollars - soit environ la moitié du prix des SHS actuels - à un prix abordable, même pour les familles à faible revenu. En contrepartie, le gouvernement rwandais achètera 100 000 unités à un montant de 5,6 millions de dollars.

Mutimax Solar Home System (Photo: Business Wire)

"NOTS rendra l’électricité plus abordable, plus disponible et beaucoup plus fiable que les lampes à kérosène et les kiosques de recharge pour téléphones. De cette manière nous réglerons le problème de l’électricité au Rwanda", a déclaré Bart Hartman, PDG de NOTS et entrepreneur influant. "Par la suite, nous utiliserons ce projet pour faire face à la crise de l'électricité en Afrique qui, malgré les efforts déployés par les gouvernements et les ONG, ne s'est guère améliorée au cours des 10 dernières années", a-t-il ajouté.

Rwandan Energy Group signale que la moitié des familles - surtout les familles d’agriculteurs à faible revenu - n’ont pas accès à l’électricité. NOTS prévoit de fabriquer et de vendre 900 000 Systèmes Solaires Domestiques (SHS) au Rwanda au cours des quatre prochaines années afin de fournir de l'électricité à 4,2 millions de personnes environ. À partir de 2022, l'usine fabriquera au moins un million d'unités supplémentaires par an pour les exporter vers le reste de l'Afrique.

NOTS expérimente un modèle unique de vente et de financement pour les consommateurs du Rwanda. Les familles peuvent utiliser un programme de microcrédit pour acheter directement les SHS, en effectuant 100 versements égaux par semaine. Le prix total, intérêts du prêt compris, est de 60 dollars. Les remboursements hebdomadaires coûtent moins cher par rapport aux montants que pourrait désormais dépenser une famille typique sur les lampes d'éclairage à kérosène et les kiosques de recharge pour téléphones. Ce modèle utilise des chèques de crédit numérique et des paiements automatiques via des téléphones mobiles ainsi que des comptes d'argent mobile, deux outils fréquemment utilisés en Afrique subsaharienne. NOTS s'est associée à Airtel Money Rwanda pour expérimenter ce modèle dans 3 districts rwandais.

Sur l'ensemble du continent, 125 millions de familles, soit environ 600 millions de personnes, vivent sans avoir accès à l'électricité. À travers son initiative EAF 125 et ses partenariats, NOTS s'est mise au défi pour fournir de l'électricité à toutes les familles du continent d'ici 2025.

