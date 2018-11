BT Group : porté à Londres par des semestriels rassurants

01/11/2018 | 11:22

Le titre BT Group s'affiche en nette hausse ce jeudi, gagnant +8,6% à Londres, après la publication de résultats semestriels rassurants pour les investisseurs.



En effet, et même si le chiffre d'affaires a diminué de 2% à 11,6 milliards de livres sterling au 30 septembre, le bénéfice avant impôts du groupe a progressé de 2% à 1,3 milliard de livres, grâce aux ventes de smartphones haut de gamme et aux économies de coûts.



Ces résultats permettent au groupe de télécommunications de réitérer ses perspectives pour l'année. BT Group anticipe donc toujours un EBITDA dans la moitié supérieure d'une fourchette allant de 7,3 à 7,4 milliards de livres.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.