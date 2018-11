BT Group : s'envole après l'analyse de Berenberg

26/11/2018 | 17:57

Le titre gagne plus de 2% à la Bourse de Londres après l'analyse de Berenberg. Le bureau d'études réitère sa recommandation 'achat' sur BT Group et rehausse son objectif de cours de 270 à 275 pence, notant que la vigueur du titre de l'opérateur télécoms ces derniers mois 'l'a vu revenir vers les multiples de son secteur'.



'Le flux de nouvelles s'est montré plus positif que négatif, et nous pensons qu'il y a davantage d'éléments positifs à court terme', juge le broker. Toutefois, dans une perspective de plus long terme, la valorisation de Vodafone lui parait plus attirante.



