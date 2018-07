BT : grimpe après un début d'exercice solide

27/07/2018 | 11:45

BT Group grimpe de 3,4% à Londres, après la confirmation par l'opérateur télécoms historique du Royaume Uni de ses objectifs après un début d'exercice 2018-19 marqué par une amélioration de ses indicateurs clés de rentabilité.



L'EBITDA ajusté a ainsi augmenté de 1% à 1,8 milliards de livres sterling sur son premier trimestre clos fin juin, tandis que le profit imposable s'est établi à 816 millions de livres contre 791 millions un an auparavant.



BT confirme donc viser pour l'ensemble de son année fiscale un EBITDA ajusté compris entre 7,3 et 7,4 milliards de livres pour des revenus sous-jacents en repli de 2% (tendance en ligne avec le premier trimestre, à 5,7 milliards).



