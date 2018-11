BT commence à récolter les fruits de sa restructuration

Londres (awp/afp) - Le géant britannique des télécoms BT a annoncé jeudi un bénéfice après impôt en hausse de 30% au premier semestre, grâce aux performances de l'opérateur mobile EE et à ses efforts d'économies résultant d'un vaste plan de restructuration.

Le bénéfice après impôt s'est établi à 1,052 milliard de livres (1,2 milliard d'euros) entre avril et septembre, période correspondant au premier semestre de son exercice décalé, selon un communiqué.

BT mène depuis plusieurs mois une restructuration, avec en particulier la suppression prévue de 13.000 emplois et le déménagement de son siège londonien. Le groupe dit avoir supprimé 2.000 postes sur le seul premier semestre.

Ce plan est censé remettre sur les rails le groupe dont les performances financières et boursières ont été moroses ces dernières années, entre vive concurrence dans l'internet et le mobile, et la mise au jour, fin 2016, d'un retentissant scandale comptable dans sa branche italienne.

Cette restructuration sera pilotée à partir de février par Philip Jansen, qui est le patron du groupe de services de paiement Worldpay et deviendra le nouveau directeur général de BT. Il remplacera Gavin Patterson, poussé vers la sortie en raison du mécontentement d'actionnaires sur ses performances à la tête du groupe.

BT cite les économies de coûts réalisées grâce sa restructuration comme facteur expliquant l'amélioration de ses résultats au premier semestre.

Il évoque en outre la propension des clients de son opérateur mobile EE à acheter des smartphones haut de gamme et donc plus rémunérateurs pour le groupe.

Son chiffre d'affaires total est toutefois en léger recul de 2% à 11,6 milliards de livres, avec des replis dans l'ensemble de ces branches sauf celle des services (mobile, internet) aux particuliers.

"Notre stratégie porte ses fruits, avec des résultats clairs issus des mesures que nous prenons pour simplifier et renforcer l'activité et en améliorer l'efficacité", remarque M. Patterson, cité dans le communiqué.

"Malgré la concurrence croissante dans les réseaux fixe et mobile (...) nous maintenons nos prévisions pour l'exercice annuel", souligne-t-il. Il s'attend même à ce que son bénéfice brut d'exploitation soit dans le haut de la fourchette de prévision comprise entre 7,3 et 7,4 milliards de livres.

afp/al