Télécoms: Orange va sortir du capital de BT Group

Paris (awp/afp) - Le groupe français de télécoms Orange va céder la totalité de ses parts dans le capital de l'opérateur britannique historique BT Group, soit 2,5%, selon un communiqué publié jeudi.

Dans le détail, Orange va vendre environ 248 millions d'actions de BT Group (ex-British Telecom) par le biais d'un placement destiné aux investisseurs institutionnels, a expliqué le groupe de télécoms.

Au cours de clôture de l'action BT, à 198,74 pence (2,20 euros), cela représente environ 545 millions d'euros.

"Le produit de cette opération sera affecté aux besoins généraux d'Orange", a-t-il précisé.

Orange avait notamment acquis un peu plus 4% du capital de BT Group lors de la cession en 2016 de l'opérateur britannique EE (ex-Everything Everywhere), qui lui avait également rapporté 4,5 milliards d'euros.

Le groupe britannique participera à ce placement en passant "un ordre irréductible d'achat de 80 millions de livres sterling au prix du placement", peut-on encore lire dans le communiqué.

A l'issue de l'opération, Orange ne détiendra plus d'actions de BT Group et "n'aura plus aucune exposition économique aux actions de BT Group", a-t-il indiqué.

afp/rp