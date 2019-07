BT Group : Morgan Stanley reste neutre

15/07/2019 | 12:36

L'analyste Morgan Stanley annonce ce lundi rester neutre (“equal weight” sur le titre BT Group, avec un objectif de cours de 230 pence, remarquant un manque de catalyseur.



'Nous reconnaissons que les actions de BT semblent tentantes à ces bas niveaux, mais ne voyons aucune urgence à les acquérir', indique le broker dans sa note.



Morgan Stanley estime que la réglementation à venir de l'Ofcom devrait clarifier les nouveaux plans d'investissement et les dividendes futurs de BT, ce qui signifie qu'un angle de prix attractif pourrait apparaître.





