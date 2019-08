BT Group : UBS abaisse son objectif de cours

23/08/2019 | 12:45

UBS a abaissé vendredi son objectif de cours sur BT Group de 240 à 165 pence, estimant que le titre de l'opérateur de télécommunications britannique manquait de 'catalyseurs' sur le court terme.



'Nous intégrons des perspectives plus prudentes pour les divisions particuliers et entreprises, des dépenses d'investissement en hausse pour Openreach et une réduction du dividende d'un tiers', explique l'intermédiaire, qui maintient une opinion 'neutre' sur le titre.



L'action BT signe actuellement une progression de 0,3% à 161,8 pence à la Bourse de Londres et sous-performe l'indice phare FTSE 100, qui s'affiche lui en hausse de plus de 0,7%.



