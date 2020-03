BT Group : négocie la vente de certaines activités en France

24/03/2020 | 17:35

BT Group annonce avoir entamé des négociations exclusives avec Computacenter, un fournisseur britannique de services d'infrastructure informatique, concernant la vente de certaines activités en France, a déclaré l'opérateur de télécommunications.



L'activité de BT Group en France comprend la gestion et la maintenance des infrastructures informatiques et réseau, ainsi que la mise en réseau et les services professionnels associés, a indiqué le groupe.



Au cours de l'exercice clos en mars 2019, ses opérations ont généré un chiffre d'affaires total de 104 millions de livres (environ 118 millions d'euros).



Cette négociation intervient alors que BT Group cherche actuellement à se concentrer sur les services de mise en réseau, de cloud et de sécurité de nouvelle génération pour les organisations multinationales.



