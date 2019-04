BT : choisit la plate-forme de Nokia en vue de la 5G

10/04/2019 | 12:39

Le géant britannique des télécommunications BT va déployer une plate-forme de Nokia afin de renforcer la capacité de son réseau, en prévision d'une augmentation du trafic résidentiel et mobile liée au développement de la fibre optique et à la démocratisation de la 5G.



Cette évolution intervient alors que le trafic sur le réseau central de BT augmente à un rythme de 40% par an.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.