BT : en négociations pour céder des activités en France

24/03/2020 | 13:03

L'opérateur télécoms BT fait part de son entrée en négociations exclusives avec Computacenter pour lui céder ses activités en France, comprenant notamment de la gestion et la maintenance de systèmes informatiques et d'infrastructures réseaux.



Au cours de l'exercice clos fin mars 2019, ces activités ont généré 104 millions de livres de revenus. Pour rappel, BT cherche actuellement à se recentrer sur les réseaux de nouvelle génération, le cloud et les services de sécurité pour organisations multinationales.



