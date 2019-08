BT : retrait programmé de la cote à New York

14/08/2019 | 14:28

BT a annoncé mercredi son intention de se retirer de la cote de la Bourse de New York, essentiellement dans une logique de réduction de coûts.



L'opérateur télécoms britannique prévoit de mettre fin à la

cotation de ses American Depositary Shares (ADS) sur le NYSE et de se désinscrire du registre de la SEC, l'autorité boursière américaine.



Son retrait de la cote sera effectif le 13 septembre au soir.



Dans un communiqué, BT explique que les titres échangés sur le NYSE ne représentent actuellement que 2% du total de ses actions en circulation.



