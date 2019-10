BT : titre en hausse après les trimestriels et perspectives

31/10/2019 | 14:57

BT Group a obtenu des résultats conformes aux attentes pour le deuxième trimestre. La direction a indiqué rester sur la bonne voie pour respecter ses perspectives pour l'ensemble de l'année. Le titre en profite pour gagner plus de 1% à la Bourse de Londres.



Le bénéfice avant impôts de BT Group s'est élevé à 1,3 milliard de livres, en glissement annuel, pour le trimestre se terminant le 30 septembre, en raison principalement de la hausse des redevances et des investissements.



Le chiffre d'affaires a baissé de 1% à 11,5 milliards de livres. La plus grande entreprise de téléphonie fixe du Royaume-Uni a déclaré vouloir continuer son programme de modernisation, en réalisant des économies annuelles de plus de 1,1 milliard de livres.



Ses perspectives financières globales ont également été maintenues.



