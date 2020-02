BTB Real Estate Investment Trust : annonce l'acquisition d'un immeuble à Ottawa, Ontario

Montréal (Québec) le 3 février 2020 : Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX : BTB.UN) (« BTB ») annonce l'acquisition d'un immeuble de bureaux situé au 2611, Queensview Drive à Ottawa (Ontario).

Conçue pour être énergiquement économique (plus de 35% par rapport au Code national de l'énergie pour les bâtiments), cette propriété a obtenu la désignation LEED® Argent. Acquise au prix de 21,75 millions $ (excluant les frais de transaction) et d'une superficie locative totale de plus de 77 500 pieds carrés, la propriété est entièrement louée à des locataires variés, offrant ainsi une bonne diversification et une stabilité de revenus. Le locataire principal, la firme de génie-conseil WSP, y est établi depuis sa construction en 2012.

Inclus dans le prix d'achat, BTB acquiert également un terrain excédentaire zoné pour une densité supplémentaire de 60 000 pieds carrés d'espaces de bureaux. Ce terrain pourra être développé ou revendu par BTB.

BTB EN DATE DU 3 FÉVRIER 2020

BTB est une fiducie de placement immobilier dont les parts se transigent sur la Bourse de Toronto. BTB est un important propriétaire immobilier dans l'est du Canada. En date du 3 février 2020, BTB est propriétaire de 66 propriétés commerciales, de bureaux et industrielles totalisant plus de 5,5 millions de pieds carrés. La valeur totale des actifs de BTB est d'environ de 900 millions $.

Pour de l'information plus détaillée, visitez le site internet du Fonds au www.btbreit.com

