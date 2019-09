BUDGET TELECOM : amélioration des résultats au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Budget Telecom a dégagé au premier semestre, une perte nette de 418 000 euros contre - 688 000 au premier semestre 2018. Le perte d'exploitation s'est également réduite à 78 000 contre -520 000, malgré des conditions d’achat d’électricité défavorables, illustrant la montée en puissance progressive du modèle. Quant au chiffre d’affaires, il atteint 22,22 millions d’euros sur la période, contre 11,5 millions auparavant.Dans le détail, sur les 6 premiers mois, le chiffre d'affaires des activités Télécom B to C ressort à 2,4 millions contre 2,8 millions à période comparable. Ce repli limité et anticipé reflète la focalisation de la stratégie de la Société sur son offre Energie. Sur l'offre MINT, le chiffre d'affaires du premier semestre 2019 du pôle Energies s'élève à 19,8 millions contre 8,7 millions au 30 juin 2018.