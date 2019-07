Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Budget Telecom a annoncé avoir levé 3,23 millions d’euros entièrement souscrits par la Holding Gay, industriel majeur des énergies renouvelables. Le fournisseur d'électricité smart & green a placé 948.000 actions nouvelles d’un prix de souscription, prime d'émission incluse de 3,41 euros par action. Elles représentent 19,98 % du capital social avant opération. À titre indicatif, la participation d’un actionnaire détenant 1 % du capital social de la société préalablement à l’émission tombera à 0,83 %.Ces moyens supplémentaires seront employés au service de sa stratégie d'acquisition clients et de l'extension la notoriété de sa marque Mint Energie.Cet investissement stratégique permet également de créer un actionnariat de " référence fort " lié par un pacte d'actionnaires conclu entre Kaled Zourray (directement et via sa holding Luna Invest), Président du Conseil d'Administration, et Holding Gay. La désignation de Holding Gay en tant que membre du Conseil d'administration sera proposée aux actionnaires le 9 octobre 2019.