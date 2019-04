Budget Telecom : Mint Energie lance une offre destinée aux professionnels

COMMUNIQUÉ

Montpellier, le 17 avril 2019

Mint Energie lance une offre destinée aux professionnels

Budget Telecom (FR0004172450 - ALBUD)annonce le lancement le 29 avril de la déclinaison pour les professionnels de son offre de fourniture d'électricité Mint Energie. L'offre s'adresse aux entreprises, commerçants, artisans, professions libérales, auto-entrepreneurs, TPE ou PME dont la puissance électrique du compteur est inférieure ou égale à 36 kVA. Le segment des professionnels, TPE et PME en France représente un marché équivalent à 50% du marché résidentiel. Ce marché constitue un axe de croissance majeur pour Budget Telecom pour les années à venir.

Grâce à cette nouvelle offre Mint Energie Pro, les professionnels peuvent bénéficier d'une offre 100% verte, moins chère et éco-responsable à des tarifs comparables à l'offre grand public. Le service exclusif « Ma Conso En Direct » permettant au bénéficiaire de l'offre de surveiller sa consommation électrique professionnelle en temps réel et d'identifier ses économies potentielles constitue un argument fort pour séduire les professionnels.

Kaled Zourray, Président de Budget Telecom, commente le lancement de cette nouvelle offre : « Dans le cas d'entreprise dont le compteur présente une puissance inférieure ou égale à 36 kVA il n'y a aucun obstacle commercial à proposer une solution de fourniture d'électricité verte et moins chère. Tout chef d'entreprise qui se respecte doit se poser la question del'éco-responsabilitéde sa société, c'est désormais un axe important de la politique RSE d'une entreprise et un argument commercial décisif. La distinction majeure qui doit être faite entre un particulier et une entreprise est ce que l'on appelle le profil de consommation électrique, qui diffère et qui doit être intégré dans notre politique d'approvisionnement. Le modèle de distribution de cette nouvelle offre se fera principalement via notre système de parrainage et les réseaux sociaux, nos clients étant les meilleurs ambassadeurs de notre offre auprès de leur réseau familial ou d'amis… ou professionnel ! ».

Prochain rendez-vous

Résultats annuels 2018 - Mercredi 24 avril 2019

BUDGET TELECOM

Coté sur Euronext Growth by Euronext™ ISIN : FR0004172450

Code mnémonique : ALBUD - www.budget-telecom.com