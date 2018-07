Chiffre d’affaires semestriel 2018 : x 3 à 11,5 M

COMMUNIQUE

Montpellier, le 30 juillet 2018

Chiffre d'affaires semestriel 2018

Très forte croissance du chiffre d'affaires : x 3 à 11,5 M€

La sociétéBudget Telecompublie un chiffre d'affaires de 11,5 M€ au titre du premier semestre de son exercice 2018. Il s'élevait à 3,8 M€ au 30 juin 2017. Après une première année de lancement prometteuse, la forte hausse des ventes confirme le succès de l'offre « Mint Energie ». L'offre d'électricité verte devient la principale activité de Budget Telecom. Comme prévu, l'activité Télécoms, activité historique de la société, est en repli.

Services Télécoms : Repli conforme aux anticipations sur le BtoC

Le chiffre d'affaires des activités Télécom BtoC s'élève à 2,8 M€ contre 3,5 M€ au terme des six premiers mois de l'exercice 2017. Cette baisse d'activité concerne tant le mobile que les activités filaires. Sur cette activité le Groupe reste attentif à l'évolution de ses performances en menant des actions commerciales opportunistes permettant de limiter l'érosion du parc clients sur les segments les plus contributifs en termes de marge.

Mint Energie : Priorité à l'acquisition de nouveaux clients

Sur le pôle Energies, le chiffre d'affaires du 1ersemestre 2018 s'élève à 8,7 M€(1)contre 0,3 M€ en juin 2017. Pour rappel, l'offre avait été lancée trois mois plus tôt en avril 2017. Aujourd'hui, dans un contexte de forte hausse des prix de l'énergie sur le marché spot (+25% en moyenne entre le S1 2017 et le S1 2018) et sur un marché résidentiel qui se structure avec l'arrivée d'acteurs de la distribution généraliste, l'acquisition de nouveaux clients est prioritaire pour Budget Telecom afin d'atteindre rapidement une taille critique. Au cours du semestre, la dynamique d'acquisition a été très satisfaisante pour le Groupe qui a dépassé le cap des 30 000 abonnés. L'extension du parc clients a été principalement réalisée par acquisition directe en profitant du lancement de la campagne commerciale (TV, Web et affichage) au second trimestre. La notoriété de l'offre est excellente puisqu'elle bénéficie de l'indice de satisfaction client le plus élevé (source : selectra.info) valorisant à la fois un positionnement tarifaire compétitif et un très bon niveau de services.

Confirmation de l'ambition 2018 : environ 50 000 abonnés à Mint Energie

Afin de profiter de toutes les opportunités commerciales à venir au cours du second semestre, la société a renforcé ses équipes largement mobilisées autour de l'acquisition directe de clients au cours du 1ersemestre. Budget Telecom sera ainsi en mesure de participer à de nouveaux appels d'offres pour des achats groupés auprès de clients professionnels (bailleurs sociaux, association de consommateurs, etc). Dans les mois à venir, elle poursuivra également la campagne mise en œuvre à destination des particuliers, clients acquis en direct et à plus forte marge. Ces mesures permettent à Budget Telecom de confirmer son ambition d'atteindre environ 50 000 abonnés à fin 2018. Dans un contexte de hausse sensible des prix d'approvisionnement de l'électricité, les efforts commerciaux devraient également peser sur la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.

Suivi financier de l'émission d'ORNANE et de l'émission gratuite de BSA au profit de l'ensemble des actionnaires

Pour rappel, le Groupe a émis depuis le 12 mai 2017, 4 M€ d'ORNANE (Obligation remboursable en numéraire et en actions nouvelles et existantes), assorties de bons de souscription d'actions remboursables dans le cadre d'un engagement global maximum de 6 M€ incluant l'émission éventuelle d'une troisième tranche. Au 23 juillet 2018, la conversion de ces ORNANE ont donné lieu à la création de 704 368 actions nouvelles (un tableau récapitulatif est disponible sur le site, rubrique "documents financiers"www.budget-telecom.com/Pages/Societe/doc_financiers.aspx).

(1) Le chiffre d'affaires du pôle Energies intègre 2,3 M€ d'impôts et taxes que Budget Telecom collecte légalement pour le compte de tiers. Il est constitué principalement par les taxes douanières TICFE (Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d'Electricité) et TICGN (Taxe Intérieure sur la Consommation Finale de Gaz Naturel) et par la Taxe sur la Consommation Finale d'Electricité (TCFE), instaurée par la loi Nome au 1er janvier 2011 qui a remplacé les Taxes Locales. Ces taxes sont facturées au client final mais le redevable est le fournisseur d'énergie. Dès lors, comme pour toute entreprise du secteur, il convient de faire apparaître comptablement ces taxes en chiffre d'affaires et en impôts et taxes.

(2) Chiffres n'ayant pas fait l'objet d'une revue annuelle de la part des commissaires aux comptes

Prochain rendez-vous

Résultats semestriels 2018 : 26 septembre après Bourse

