Bühler investit dans le ver de farine, après la mouche-soldat noire

Zurich (awp) - La société d'ingénierie Bühler, concentrée sur les solutions alimentaires et de mobilité, prévoit de se doter d'un second site d'élevage et de transformation d'insectes. Dans la foulée de la mise en service d'une usine à mouches-soldats noires, le groupe saint-gallois entend désormais investir le marché du ver de farine.

"Nous pouvons aisément intégrer nos solutions technologiques sur des exploitations agricoles existantes et disposons aussi du potentiel pour de plus gros sites de production", assure le responsable de Bühler Insect Technology Solutions Andreas Aepli, cité dans le communiqué mercredi.

Invoquant des problèmes chroniques de capacité et de rentabilité de l'élevage traditionnel, en particulier du porc, la société d'Uzwil entend profiter de la nécessité d'alternatives durables à cette filière.

Concrètement, Bühler a entrepris de soutenir les efforts d'un ancien éleveur porcin néerlandais, reconverti dans le ver de farine avec la planification, le montage et la mise en exploitation d'infrastructures complètes sur une surface de 2300 mètres carrés.

jh/fr