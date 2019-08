Bühler s'associe au canadien Premier Tech dans les emballages en Chine

Zurich (awp) - Le groupe d'ingénierie saint-gallois Bühler a convenu avec son homologue canadien Premier Tech de fonder ensemble en Chine un centre de conception et de production d'emballages industriels souples.

"Combiner les portefeuilles et expertises de Premier Tech et de Bühler permettra de développer des solutions d'emballages sensiblement plus efficaces, précises et alimentairement sûres grâce à l'emploi de technologies d'automation", indique le directeur de l'unité Bühler Grains and Food, Johannes Wick, cité dans le communiqué.

Bühler apportera notamment sa connaissance et son expérience du marché chinois, tandis que Premier Tech dispose d'un savoir-faire dans la production d'emballages automatisée.

La coopération devrait déboucher sur la création d'une coentreprise à l'horizon 2020, mais chacun des deux protagonistes continuera à écouler ses produits au travers de leurs canaux de vente existants.

jh/al