Bühler voit son bénéfice net bondir en 2019

Zurich (awp) - Le constructeur de machines Bühler a amélioré sa rentabilité en 2019. Le bénéfice net a bondi de 7,2% à 202 millions de francs suisses, grâce à une bonne allocation des ressources et à une gestion des coûts conséquente, a indiqué le groupe jeudi. La nouvelle division Consumer Foods a solidement contribué à la performance.

"Grâce à notre large portefeuille, à notre rayonnement international et à notre capacité d'innovations, nous sommes bien positionnés pour relever les défis d'une économie mondiale volatile", s'est félicité le directeur général (CEO) Stefan Scheiber, cité dans le communiqué.

La marge Ebit s'est inscrite à 7,6%, en hausse de 0,5 point sur un an. Le nouveau segment Consumer Foods a permis de compenser les moindres gains de la division Advanced Materials.

Le chiffre d'affaires est resté stable, à 3,3 milliards tandis que les entrées de commandes ont accusé un repli de 4,6% à 3,1 milliards.

Suite au rachat du groupe Haas, le segment Consumer Foods a solidement contribué à la performance, dépassant même les attentes, selon l'entreprise.

Toutefois, la volatilité sur ses marchés clés a provoqué une évolution des affaires très disparate selon les segments. Dans la division Grains & Food, les ventes ont totalisé 1,8 milliard (+0,9%) tandis que Consumer Foods a rapporté 774 millions (+2,5%). Avec 649 millions, Advanced Materials a essuyé un repli de 8,0%.

Au niveau des entrées de commandes, Grains & Food a enregistré une hausse de 5,2% à 1,8 milliards, alors que Consumer Foods a essuyé un repli de 1,7% à 775 millions. Advanced Materials a par contre essuyé un repli de 32,2% à 488 millions.

La large présence au niveau mondial a permis de compenser les déséquilibres, avec des marchés porteurs comme l'Amérique du Nord, le Moyen-Orient et l'Afrique.

En Chine, l'entreprise a payé les pots cassés de la guerre commerciale et d'un marché saturé dans le secteur automobile. Les ventes se sont réparties entre 34% pour l'Asie, 30% pour l'Europe, 22% pour les Amériques et 14% pour le Moyen-Orient et l'Afrique.

Les flux de liquidités sont restés stables à 449 millions (+0,3%) tandis que le ratio de fonds propres a progressé à 42,8%, contre 42,2% l'année précédente.

Pour 2020, Bühler table sur une évolution des affaires "stable et positive".

ol/lk/jh