Givaudan et Bühler travaillent à un centre d'innovations à Singapour

Genève (awp) - Le spécialiste des arômes et parfums Givaudan et le constructeur diversifié de machines Bühler ont décidé d'unir leurs forces pour créer un centre d'innovation à Singapour. Les deux entreprises travailleront ensemble sur les aliments à base de plantes, ont-t-elles indiqué jeudi. Le centre doit ouvrir ses portes au dernier trimestre 2020.

Le centre répond à une nécessité de collaborer pour répondre à des défis de plus en plus difficiles avec la croissance démographique. "Les universités, les start-ups et les entreprises doivent faire preuve de créativité et trouver des solutions durables pour la production alimentaire", a justifié Ian Roberts, directeur technologique (CTO) chez Bühler.

Bühler doit fournir des infrastructures pilotes pour la fabrication par extrusion, utilisée dans l'agroalimentaire dans toutes sortes de catégories de produits (croquettes pour animaux, snacks, pâtes, céréales de petit-déjeuner...). Givaudan équipera le centre d'un laboratoire pour les arômes. Les deux groupes misent sur des synergies.

L'idée est de développer des produits alimentaires à base de plantes, par exemple des substituts aux produits carnés. De plus amples détails seront fournis en marge du salon "Future Food", qui aura lieu les 2 et 3 juin 2020 à Singapour.

"Nous constatons un grand potentiel en Asie pour des produits à base de plantes, avant tout dans le segment des substituts à la viande", a assuré Fabio Campanile, directeur Science et technologie chez Givaudan.

ol/fr