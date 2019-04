Bunzl Plc : un coup de frein fait dérailler le titre

17/04/2019 | 09:45

Le distributeur de produits destinés aux professionnels Bunzl est confronté au ralentissement de sa croissance, en particulier aux Etats-Unis. Le coup de frein à la dynamique de l'activité est lourdement sanctionné d'un -12% à Londres.

Les revenus de Bunzl ont progressé de 4% au 1er trimestre, ou de 2,5% sur une base organique, un niveau plus faible que ce que prévoyait le marché. Si le ralentissement est général (la société opère dans une trentaine de pays), ce sont les Etats-Unis qui inquiètent les analystes. Cela n'empêche pas l'entreprise de poursuivre sa stratégie agressive d'acquisitions : le néerlandais Coolpack rejoint le périmètre. "La croissance via les acquisitions pour concentrer les marchés sur lesquels opère la société est une part importante de la stratégie éprouvée de Bunzl", rappelle le management. Le Britannique a acquis plus 150 entreprises depuis 2004. Et cela devrait continuer.