Burberry : Jefferies abaisse sa recommandation

17/07/2019 | 17:17

Jefferies a relevé son objectif de cours sur la marque de luxe britannique Burberry, qui passe de 1 800 à 2 000 pence, mais a réduit sa recommandation de 'conserver' à 'sous-performance' après une hausse de 14% du titre hier.



L'action a profité des chiffres de vente meilleurs que prévu et des commentaires optimistes sur les performances actuelles en ajoutant plus de 1,2 million de livres à sa capitalisation boursière, a noté le bureau d'analyses.



'Même si nous restons partisans de la stratégie de gestion de la direction de Burberry, nous pensons que l'action évolue désormais dans un scénario très optimiste et se négocie avec une prime significative par rapport à ses pairs, en l'absence de prévision de très bonne performance en 2020-2021', indiquent les analystes de Jefferies.



'La visibilité est limitée et l'ampleur des défis actuels ne justifie pas cette prime pour le moment', a rajouté le bureau d'études.



