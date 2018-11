Burberry : baisse des revenus mais objectifs confirmés

08/11/2018 | 16:15

Le groupe britannique Burberry annonce avoir vu son chiffre d'affaires baisser de 3% au premier semestre de son exercice en cours, en raison d'une transformation et d'un repositionnement de sa marque.



Ainsi, les ventes totales de Burberry entre avril et fin septembre ont atteint 1,22 milliard de livres, contre 1,26 milliard d'euros un an plus tôt.



Le bénéfice d'exploitation ajusté est pour sa part tombé à 178 millions de livres, contre 185 millions de livres un an auparavant, tandis que sa marge d'exploitation ajustée est stable à 14,6%.



Burberry maintient néanmoins ses prévisions pour l'année entière, avec un chiffre d'affaires et une marge opérationnelle ajustée globalement stables, ainsi que des réductions de coûts d'environ 100 millions de livres.





