Burberry : en forte hausse, un analyste passe à l'achat

20/09/2019 | 14:41

Le titre gagne près de 1,6% à la Bourse de Londres profitant de l'analyse de Credit suisse. Précédemment neutre sur le dossier Burberry, le bureau d'études est repassé à l'achat ('surperformance') ce matin.



L'environnement macroéconomique devient moins favorable et la demande de produits de luxe ralentit. C'est donc, selon les analystes, le moment de se pencher sur les dossiers en situation de retournement, comme Burberry.



Credit suisse estime que les nouvelles collections devraient représenter la majorité des ventes du groupe du 2ème trimestre (T2 ; soit de juillet à septembre) de l'exercice 2019/2020, ce qui devrait entraîner une accélération de la croissance organique de 4% au T1 à 6% au T2.



Plus optimiste que le consensus, Credit suisse a relevé de + 6 à + 8% ses projections de croissance comparable pour les exercices 2020/2021 et 2021/2022, ce qui devrait faire levier sur les marges.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.