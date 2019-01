Burberry : en recul après son point trimestriel

23/01/2019 | 10:59

Burberry recule de 1,4% à Londres dans le sillage du point d'activité pour son troisième trimestre comptable, d'où ressort un chiffre d'affaires au détail en baisse de 1% à 711 millions de livres sterling (-2% à changes constants).



'Nous continuons de gérer notre activité de façon dynamique, réalisant une croissance des ventes au détail à magasins comparables de 1% sur la période', souligne toutefois la maison britannique de vêtements haut de gamme.



Burberry maintient ses objectifs pour l'exercice 2018-19 de revenus et marge opérationnelle ajustée globalement stables à changes constants, et de réalisation de 100 millions de livres d'économies de coûts cumulées.



