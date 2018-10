Burberry : lance un parfum 'poussé' sur les réseaux sociaux

05/10/2018 | 16:08

Burberry a lancé aujourd'hui 'Her', un nouveau parfum féminin ciblant particulièrement les utilisatrices de réseaux sociaux, appuyé par une campagne sur Snapchat et Instagram mettant en vedette la top-model britannique Cara Delevingne.



Des filtres et des autocollants personnalisés Snapchat et Instagram seront notamment proposés, a annoncé la maison de luxe.





