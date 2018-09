Burberry : ne détruira plus les invendus, fin de la fourrure

06/09/2018 | 10:05

Burberry va cesser de détruire ses produits invendus, déclare ce matin le groupe de luxe britannique connu notamment pour ses imperméables, qui va plutôt opter pour 'la réutilisation, la réparation, le don ou le recyclage'.



Autre annonce de Burberry : le groupe n'utilisera plus de fourrures animales, à commencer par la collection que le créateur Riccardo Tisci présentera plus tard en septembre.



La direction inscrit cette décision dans sa démarche de responsabilité sociale et environnementale, indique le directeur général Marco Gobbetti.





