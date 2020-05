Burberry : Crédit Suisse ajuste ses prévisions

26/05/2020 | 14:53

Crédit Suisse confirme sa recommandation surperformance sur la valeur avec un objectif de cours de 1 700p.



Le bureau d'analyses ajuste ses prévisions pour 2021e à -10% de LFL et un résultat d'exploitation ajusté de 310 millions de livres sterling.



' Nos estimations de ventes sont supérieures au consensus mais impliquent toujours de nouvelles pertes de parts de marché dans le luxe. La forte exposition du groupe aux clients chinois à environ 40% des ventes est un avantage par rapport à ses pairs ' indique Crédit Suisse.



' À moyen terme, nous prévoyons que la direction sera en mesure de gérer les coûts pour laisser la marge opérationnelle de l'exercice 2023e similaire aux niveaux d'avant la crise tout en investissant dans la marque ' rajoute le bureau d'analyses.



