Burberry : Credit suisse toujours à l'achat

15/11/2019 | 11:09

Credit suisse est toujours à l'achat ('surperformance') sur l'action Burberry, soutenu hier en Bourse par ses comptes semestriels. L'objectif de cours est ajusté de 2.650 à 2.700 pence.



Les analystes soulignent la meilleure orientation de la croissance organique (malgré Hong Kong) et estiment que la reprise de ventes de la marque 'haut de gamme', connue notamment pour ses imperméables, est en bonne voie. Les nouvelles collections ont été bien accueillies par la clientèle chinoise, souligne aussi une note.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.