Burberry : Jefferies n'est plus à 'sous-performance'

17/08/2020 | 14:59

Jefferies relève son opinion sur Burberry de 'sous-performance' à 'conserver' avec un objectif de cours rehaussé de 12% à 1400 pence, voyant désormais pour le titre de la maison de luxe britannique 'un potentiel de baisse limité aux niveaux de prix actuels'.



Le broker a la conviction qu'il y a 'maintenant plus qu'un équilibre en termes de probabilités de léger dépassement ou manquement des attentes à court terme'. Il remonte son ratio de valorisation 'VE/EBIT forward' cible à 12 fois, contre 11 fois précédemment.



'Nous pensons que Burberry prendra plus de temps pour se redresser que les meilleurs pairs', estime toutefois Jefferies, qui n'attend un retour aux niveaux de 2018-19 qu'en 2022-23 pour les revenus et l'EBIT, et qu'en 2023-24 pour le BPA.



