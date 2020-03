Burberry : chute de -5% après ses prévisions

27/03/2020 | 17:24

Le titre chute de -5% à la Bourse de Londres. Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Burberry mais abaisse fortement son objectif de cours de 2600 à 1700 pence, dans le sillage d'un abaissement de ses prévisions pour la maison britannique de vêtements haut de gamme.



Le bureau d'études réduit en effet, pour l'exercice 2021, son estimation de ventes organiques de 19% et sa prévision de profit opérationnel de 35%, à 343 millions de livres, de façon à refléter un contexte de demande pour le luxe en détérioration.



'Nous n'intégrons plus dans notre modèle de rachats d'actions et prenons pour hypothèse une réduction de 30% du dividende au titre de l'exercice 2020, avant un retour aux niveaux de 2019 vers 2022', indique en outre Credit Suisse dans sa note.



