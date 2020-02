Burberry : le coronavirus pèse sur la demande

07/02/2020 | 10:59

Burberry a indiqué vendredi que la propagation du coronavirus en Chine avait un 'effet négatif substantiel' sur la demande pour les produits de luxe.



La maison britannique - qui ne fournit pas de chiffres précis - explique simplement que 24 de ses 64 magasins en Chine continentale sont actuellement fermés, une situation qui pèse sur le niveau des ventes de son réseau propre.



Dans son communiqué, Burberry rappelle que les prévisions qu'il avait établies au titre de exercice fiscal en cours, qui se clôturera fin mars, étaient antérieures à l'apparition de la pandémie.



Le groupe précise donc avoir l'intention de publier un nouveau point d'activité sur ses ventes réalisées en propre d'ici à la fin de l'exercice.



En attendant, son action reculait de plus de 2,1% à 1973,5 pence vendredi matin à la Bourse de Londres.



'Le communiqué de Burberry confirme notre point de vue selon lequel l'impact du virus sera bien plus élevé pour les entreprises qui sont actuellement en cours de redressement', font valoir ce matin les équipes d'UBS.



D'après la banque suisse, une baisse de 20% de la demande chinoise risquerait ainsi d'amputer de quelque 7% le bénéfice par action du groupe britannique.



