Burckhardt Compression: bénéfice semestriel divisé par quatre

Zurich (awp) - Le fabricant de compresseurs à pistons Burckhardt Compression a bouclé le premier semestre de son exercice décalé 2018/19 sur un résultat net amputé de près de trois quarts. Le groupe winterthourois évoque mardi une asymétrie du chiffre d'affaires en raison de la livraison de contrats, ainsi que de la hausse des prix d'achat en Chine. Les objectifs annuels restent cependant de mise.

Les ventes réalisées entre avril et septembre se montent à 258,1 millions de francs suisses, soit 10,1% de moins qu'un an plus tôt, essentiellement en raison de la division Systems, dont les revenus ont plongé de 17,8%, explique l'entreprise dans un communiqué.

Le résultat opérationnel (Ebit) a fondu de plus de moitié (-56,0%) à 5,6 millions de francs suisses pour une marge afférente de 2,2%, contre 4,5% au premier semestre 2017/18. Le bénéfice net a quant à lui été ramené à 2,4 millions, ce qui représente une baisse de 72,6% en rythme annuel.

Les entrées de commandes en revanche se sont envolées de 42,6% à 303,3 millions.

A l'exception de ce dernier indicateur, la copie rendue par Burckhardt Compression a complètement manqué les projections du consensus AWP. Les prévisions les plus pessimistes étaient de 280,0 millions de francs suisses pour les ventes, 10,9 millions pour l'Ebit et 6,0 millions pour le bénéfice net.

Forte de la poussée des entrées d'ordres, la direction a réaffirmé ses ambitions pour l'ensemble de l'exercice, à savoir des recettes stables sur un an, ainsi qu'une légère amélioration des résultats opérationnel et net. Les objectifs à moyen terme - chiffre d'affaires de 700 millions et marge Ebit de 10-15% à l'horizon 2022 - ont également été reconduits.

