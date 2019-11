Burckhardt Compression soigne sa rentabilité semestrielle

Zurich (awp) - Le fabricant de compresseurs à piston Burckhardt Compression a progressé sur tous les fronts au premier semestre de son exercice décalé 2019/20, clos au 30 septembre. Chiffre d'affaires et entrées de commandes ont progressé de 7% et de près de 9% à 276,2 et 330,0 millions de francs suisses respectivement.

La rentabilité de son côté a explosé, sous l'impulsion d'une réduction marquée des pertes de la division Systems.

L'excédent d'exploitation (Ebit) a ainsi été multiplié par près de trois à 16,7 millions et le bénéfice net par pratiquement quatre à 11,8 millions.

Le rétablissement était largement anticipé par les analystes consultés par AWP. L'industriel zurichois manque ainsi de peu le consensus en matière de recettes et de rentabilité. Le regain de la demande en revanche s'avère plus sensible qu'escompté.

La direction reconduit ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice, comprenant un chiffre d'affaires de 600 à 640 millions de francs suisses assorti de marges légèrement améliorées.

jh/al