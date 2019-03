Bureau Veritas : On pourra anticiper le retour d'une tendance haussière 27/03/2019 | 08:46 achat En cours

Cours d'entrée : 20.99€ | Objectif : 22€ | Stop : 20.2€ | Potentiel : 4.81% Bureau Veritas dispose d'arguments techniques intéressants pour anticiper un retournement de tendance de moyen terme.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 22 €. Graphique BUREAU VERITAS Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.

La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

Sur les 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la hausse leurs estimations de bénéfice net par action de la société.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

Données financières (€) CA 2019 5 053 M EBIT 2019 767 M Résultat net 2019 398 M Dette 2019 1 910 M Rendement 2019 2,86% PER 2019 23,19 PER 2020 20,70 VE / CA 2019 2,20x VE / CA 2020 2,06x Capitalisation 9 220 M Prochain événement sur BUREAU VERITAS 25/04/19 Q1 2019 Publication évolution de l'activité Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 18 Objectif de cours Moyen 23,0 € Ecart / Objectif Moyen 10% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Didier Michaud-Daniel Chief Executive Officer Aldo Cardoso Chairman François Chabas Group Chief Financial Officer & Executive VP Stéphane Bacquaert Director Pierre Hessler Independent Director