BUREAU VERITAS : Chiffre d'affaires du T3 2018 en hausse de 8,6 % à taux de change constant ; Croissance organique en accélération à +4,8 % au T3 2018 ; Perspectives 2018 confirmées

Chiffre d'affaires du T3 2018 en hausse de 8,6 % à taux de change constant ; Croissance organique en accélération à +4,8 % au T3 2018

Perspectives 2018 confirmées

Chiffre d'affaires de 1,20 milliard d'euros au T3 2018, +8,6 % à taux de change constant par rapport au T3 2017 Croissance organique de +4,8 % Les 6 activités affichent toutes une croissance, notamment Certification à +14,9 %, Agroalimentaire & Matières Premières à +5,3 % et Bâtiment & Infrastructures à +4,6 % L'activité Industrie enregistre une nouvelle accélération (+3,5 %), avec une amélioration de la situation dans le Capex Pétrole & Gaz L'activité Marine & Offshore renoue avec une croissance positive (+1,0 %), signe de l'amélioration de l'industrie du transport maritime Les 5 Initiatives de Croissance ont généré une croissance organique du chiffre d'affaires de 7,9 % Croissance externe de +3,8 % 6 acquisitions finalisées depuis le début de l'année en soutien aux Initiatives de croissance Bâtiment & Infrastructures, Agroalimentaire et services Opex, ajoutant environ 85 millions d'euros de chiffre d'affaires annualisé Effet de change négatif de 2,9 % Appréciation de l'euro par rapport au dollar américain et à des devises corrélées, ainsi que la dépréciation de plusieurs devises de pays émergents

Didier Michaud-Daniel, Directeur général, a déclaré :

« La diversification de notre portefeuille au travers des Initiatives de Croissance et la résilience accrue du Groupe portent leurs fruits comme le démontre l'accélération de notre croissance organique. Nous continuons de progresser dans la transformation de Bureau Veritas et dans la réalisation de notre ambition 2020.

Nos six activités ont toutes enregistré une croissance organique au cours du trimestre. Le retour à la croissance positive dans l'activité Marine & Offshore, après 2 années de baisse, confirme la reprise attendue pour la fin 2018. Notre activité Industrie a connu une nouvelle amélioration, bénéficiant de la réussite de l'Initiative de croissance services Opex et du retour à la croissance des activités Capex Pétrole & Gaz. La Certification enregistre une fois de plus la meilleure croissance organique, bénéficiant fortement de la période de révision des normes qui s'est achevée mi-septembre.

Au regard de notre performance sur les neuf premiers mois de l'année, nous confirmons nos perspectives 2018, à savoir, l'accélération de la croissance organique du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente avec une marge opérationnelle ajustée légèrement en hausse à taux de change constant, ainsi qu'une génération de flux de trésorerie supérieure à celle de 2017 à taux de change constant. »

Chiffre d'affaires par activité Croissance En millions d'euros T3 2018 T3 2017 Totale Organique Effet périmètre Effet de change Marine & Offshore 84,8 85,8 (1,2) % + 1,0 % + 0,2 % (2,4) % Agroalimentaire & Matières premières 272,8 265,7 + 2,7 % + 5,3 % + 1,0 % (3,6) % Industrie 265,7 265,9 (0,1) % + 3,5 % + 1,3 % (4,9) % Bâtiment & Infrastructures 311,4 266,8 + 16,7 % + 4,6 % + 13,1 % (1,0) % Certification 88,6 79,5 + 11,4 % + 14,9 % 0,0 % (3,5) % Biens de consommation 173,4 169,0 + 2,6 % + 3,2 % + 0,8 % (1,4) % Chiffre d'affaires (CA) Groupe 1 196,7 1 132,7 + 5,7 % + 4,8 % + 3,8 % (2,9) %

Marine & Offshore

En millions d'euros 2018 2017 Var.

(%) Organique Effet périmètre Effet de change CA du 3ème trimestre 84,8 85,8 (1,2) % +1,0 % +0,2 % (2,4) % CA des neuf premiers mois 255,2 276,6 (7,7) % (3,4) % +0,1 % (4,4) %

Au troisième trimestre (T3) 2018, l'activité renoue avec une croissance organique positive de 1,0 %, bénéficiant de la reprise des nouvelles commandes. Cela est principalement dû à :

une croissance modérée à un chiffre dans le segment des Nouvelles constructions, porté par la reprise de l'activité Certification des équipements en Asie (principalement en Chine) ;

un léger recul du segment Navires en service ( Core ), en raison d'un fort T3 2017, du timing défavorable des inspections (une reprise est attendue au T4 2018) et d'une pression constante sur les prix tandis que le nombre de navires immobilisés est resté stable ;

Une croissance modérée à un chiffre dans les activités Services (y compris les activités Offshore) soutenues par une extension de l'offre de services et une stabilisation des études d'évaluation des risques.

Les nouvelles commandes ont atteint 4,8 millions de tonneaux bruts à fin septembre 2018, contre 4,1 millions de tonneaux bruts à la même période de l'année précédente. Le carnet de commandes, qui se chiffrait à 14,0 millions de tonneaux bruts à la fin du trimestre, est en hausse par rapport au 13,0 millions enregistrés à la fin septembre 2017.

Perspectives : Pour l'exercice 2018, Bureau Veritas prévoit une croissance organique du chiffre d'affaires légèrement négative dans cette activité, en dépit de la récente reprise des Nouvelles constructions et de la résilience du segment Navires en service.

AGROALIMENTAIRE & MATIÈRES PREMIÈRES

En millions d'euros 2018 2017 Var.

(%) Organique Effet périmètre Effet de change CA du 3ème trimestre 272,8 265,7 +2,7 % +5,3 % +1,0 % (3,6) % CA des neuf premiers mois 796,5 806,6 (1,3) % +4,4 % +1,0 % (6,7) %

Le chiffre d'affaires affiche une croissance organique de +5,3 % contre +4,0 % au premier semestre 2018, avec les performances suivantes dans ses différents sous-segments :

Le segment Produits pétroliers et pétrochimiques (37 % du chiffre d'affaires de la division) a enregistré une croissance organique de +2,4 % : une performance solide en Europe grâce à des gains de parts de marché et à de nouveaux services (croissance à deux chiffres pour Verifuel), une forte croissance en Afrique, une bonne croissance au Canada (tirée par Maxxam Analytics), et une croissance stable aux États-Unis dans un environnement très concurrentiel.

Le segment Métaux & Minéraux (28 % du chiffre d'affaires de la division) a affiché une croissance organique de +8,8 %, sous l'impulsion d'une croissance à deux chiffres des activités amonts (Upstream, y compris charbon), et ce, dans la plupart des régions, avec plusieurs contrats importants remportés en Afrique et en Amérique du Nord. Les métaux de base, le cuivre en particulier, ont continué d'être très performants. L'or a été l'un des principaux moteurs du segment des minéraux Upstream. Les activités liées aux échanges (Trade) sont restées stables au cours du trimestre, du fait d'une base de comparaison très forte au T3 2017 mais aussi de conditions de de marchés moins favorables, notamment pour le charbon.

Le segment Agroalimentaire (19 % du chiffre d'affaires de la division) a enregistré une croissance organique de +0,5 % au cours du trimestre, avec des situations diverses selon les sous-segments : une performance forte pour les activités Alimentaires avec une croissance à deux chiffres ; une performance plus faible pour les produits agricoles, qui ont souffert de conditions de marché encore mauvaises en Europe, tandis que la croissance a repris au Brésil avec la fin de la grève des routiers qui a perturbé la chaîne logistique à l'export.

Le segment Services aux gouvernements (16 % du chiffre d'affaires de la division) a réalisé une croissance organique de +12,6 % au cours du trimestre, après avoir enregistré une baisse de

-1,5 % au premier semestre. Il a notamment bénéficié de la montée en puissance des contrats VOC (Vérification de Conformité) et guichets uniques.

Perspectives : Pour l'exercice 2018, le Groupe s'attend à ce que son activité Agroalimentaire & Matières Premières améliore sa croissance organique du chiffre d'affaires par rapport à 2017, nourrie par la reprise des marchés des Métaux & Minéraux, un secteur agroalimentaire en bonne santé et la stabilisation des Services aux gouvernements grâce à la montée en puissance de plusieurs contrats remportés.

INDUSTRIE

En millions d'euros 2018 2017 Var.

(%) Organique Effet périmètre Effet de change CA du 3ème trimestre 265,7 265,9 (0,1) % +3,5 % +1,3 % (4,9) % CA des neuf premiers mois 785,2 825,5 (4,9) % +2,6 % 0,0 % (7,5) %

L'activité Industrie confirme la reprise progressive de sa croissance organique, en hausse de +3,5 % au troisième trimestre, après avoir connu une croissance de 2,2 % au premier semestre 2018. Cette croissance témoigne de l'impact positif de la stratégie de diversification vers les services Opex et hors Pétrole & Gaz, ainsi que l'amélioration des conditions de marché dans le Pétrole & Gaz.

Le Groupe enregistre une forte croissance dans les activités liées aux Opex (+15,1 %), qui font partie des Initiatives de Croissance dans le cadre de son plan stratégique. Les activités liées aux Opex dans le secteur Power & Utilities ont augmenté de 16,9 %, grâce à la montée en puissance d'importants contrats en Amérique latine.

Dans les marchés Pétrole & Gaz (37 % du chiffre d'affaires de la division), la situation s'est améliorée sur tous les fronts. Les activités liées aux Opex affichent une croissance à deux chiffres, bénéficiant notamment du démarrage d'un important contrat Qatargas. Les activités liées aux Capex enregistrent une croissance organique légèrement positive pour la première fois depuis la fin 2015, bénéficiant des tendances positives observées aux États-Unis et en Corée du Sud, grâce à quelques projets Capex. Le Groupe connait une accumulation d'opportunités de projets Capex, principalement de petite taille.

Pour l'activité Industrie dans son ensemble, la croissance a été forte en Amérique latine (tirée notamment par l'Argentine et la Colombie) grâce à une diversification par pays et secteur, et solide en Amérique du Nord, en Australie ainsi que dans certains pays européens (dont la France).

Perspectives : Pour l'exercice 2018, Bureau Veritas prévoit une croissance organique du chiffre d'affaires globalement positive, appuyée par la stratégie de diversification qui continue de porter ses fruits, tandis que les marchés Capex dans le Pétrole & Gaz devraient atteindre leur niveau plancher.

BÂTIMENT & INFRASTRUCTURES

En millions d'euros 2018 2017 Var.

(%) Organique Effet périmètre Effet de change CA du 3ème trimestre 311,4 266,8 +16,7 % +4,6 % +13,1 % (1,0) % CA des neuf premiers mois 921,0 814,3 +13,1 % +4,3 % +11,4 % (2,6) %

Le chiffre d'affaires a augmenté de +4,6 % avec une croissance organique modérée à un chiffre dans les activités de Construction (65 % du chiffre d'affaires de la division), et dans les activités des Bâtiments en service (35 % du chiffre d'affaires de la division).

La croissance en Europe (52 % du chiffre d'affaires de la division) se situe au-dessus de la moyenne de la division, grâce à une croissance élevée à un chiffre en France (39 % du chiffre d'affaires). Les activités liées aux Opex affichent une très bonne performance en France, celles-ci ayant bénéficié d'un jour ouvrable supplémentaire.

Le Groupe a enregistré une bonne croissance organique dans la région Amériques (22 % du chiffre d'affaires de la division), grâce à une solide performance sur le marché de la conformité à la réglementation aux États-Unis ainsi qu'en Amérique du Sud. Aux États-Unis, l'intégration d'EMG a progressé conformément au plan, avec plusieurs opportunités de synergies identifiées. La nouvelle plateforme, construite au cours des dernières années dans le cadre de l'Initiative de Croissance Bâtiment & Infrastructures, soutiendra la croissance organique l'an prochain.

En Asie (23 % du chiffre d'affaires de la division), le rythme de croissance a été soutenu, à comparer avec un T3 2017 particulièrement fort. La croissance en Chine continue d'être tirée par les solides perspectives dans l'assistance à la gestion des projets d'infrastructures, marché dans lequel Bureau Veritas s'est imposé comme un leader.

Perspectives : Pour l'exercice 2018, Bureau Veritas prévoit une croissance soutenue pour les activités liées aux Capex et aux Opex. Ces perspectives reflètent une croissance solide attendue en Asie, en Amérique du Nord et en Europe.

CERTIFICATION

En millions d'euros 2018 2017 Var.

(%) Organique Effet périmètre Effet de change CA du 3ème trimestre 88,6 79,5 +11,4 % +14,9 % 0,0 % (3,5) % CA des neuf premiers mois 279,5 268,2 +4,2 % +12,0 % 0,0 % (7,8) %

L'activité Certification a enregistré une forte croissance organique de +14,9 % au T3 2018, avec une progression dans toutes les régions et dans la plupart des catégories de services.

Cette forte croissance est due à la révision des normes (ISO 9001, ISO 14001, AS 9100 dans l'aéronautique et IATF dans l'automobile) au cours du trimestre, comme au T2 2018, à l'approche de la date limite de transition fixée au 15 septembre 2018. Cela a entraîné une croissance à deux chiffres en Europe (notamment en Allemagne, Italie, France et Espagne), en Amérique (en particulier au Canada et en Amérique latine) et en Asie.

La croissance a été particulièrement forte pour le segment Chaîne d'approvisionnement grâce à l'Automobile et à l'Aéronautique, tandis qu'elle a été solide pour le segment Développement durable, grâce à la certification des systèmes de gestion de la filière bois. Les programmes de certification alimentaire continuent d'afficher une forte croissance à un chiffre portés par la certification des produits biologiques.

Les contrats de certification internationale ont connu une croissance organique de 18 %, en conséquence de la montée en puissance de plusieurs nouveaux contrats signés auprès d'entreprises internationales dans différents secteurs d'activité.

Les nouveaux services lancés restent l'un des moteurs de la croissance. Cela inclut l'offre du Groupe en matière de Risques d'Entreprise (sécurité de l'information, protection des données RGPD, lutte contre la corruption et continuité de l'activité) qui affichent globalement une croissance à deux chiffres.

Perspectives : Pour l'exercice 2018, l'activité Certification devrait afficher une solide croissance organique du chiffre d'affaires mais avec un second semestre beaucoup plus faible que le premier (ce qui implique une croissance négative au T4) en raison de l'échéance du renouvellement des normes qui était fixée à septembre 2018.

BIENS DE CONSOMMATION

En millions d'euros 2018 2017 Var.

(%) Organique Effet périmètre Effet de change CA du 3ème trimestre 173,4 169,0 +2,6 % +3,2 % +0,8 % (1,4) % CA des neuf premiers mois 497,6 501,4 (0,8) % +4,4 % +0,7 % (5,9) %

Le chiffre d'affaires a progressé, au cours du T3, de 3,2 % en organique, avec une croissance dans toutes les grandes catégories de services.

Le segment Textiles (34 % du chiffre d'affaires de la division) a enregistré une croissance modérée à un chiffre grâce à la montée en puissance de nouveaux contrats remportés en Europe (Turquie, Allemagne et Italie notamment).

Le segment Biens Durables a atteint une croissance inférieure à la moyenne de la division, dans un contexte de comparables plus exigeants par rapport à l'année précédente.

Le segment Produits Électriques & Électroniques (34 % du chiffre d'affaires de la division) a enregistré une croissance faible à un chiffre, tirée principalement par l'Automobile et par l'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est et l'Europe ; à l'inverse, les produits électriques classiques affichent un ralentissement tant en Chine qu'aux États-Unis. La mise en oeuvre des hausses de tarifs douaniers a poussé certains clients à adopter une approche attentiste et entraîné le report de certains lancements de produits. Le marché intérieur chinois continue quant à lui de se développer solidement.

Concernant les conséquences de l'escalade des tarifs douaniers, sur la base des conditions actuelles de marché, le Groupe estime qu'environ 5 % de l'activité Biens de Consommation rentrent dans le périmètre des hausses de tarifs. Le Groupe suit la situation de près et s'engage de façon proactive auprès des clients. Bureau Veritas se trouve dans une position idéale pour suivre toute délocalisation de production grâce à son vaste réseau géographique de laboratoires. Dans ce contexte, le Groupe a encore accéléré son développement sur le marché intérieur chinois et hors des États-Unis (notamment en Asie du Sud-Est et en Europe).

Perspectives : Pour l'exercice 2018, le Groupe prévoit toujours une croissance organique modérée à un chiffre du chiffre d'affaires, résultat d'une forte accélération en Asie du Sud-Est et en Europe et de la détérioration de la situation aux États-Unis et en Chine.

Situation financière

Fin septembre 2018, la dette financière nette ajustée du Groupe était en baisse par rapport au niveau enregistré au 30 juin 2018.

Le 4 octobre 2018, Bureau Veritas a procédé avec succès à une nouvelle émission obligataire non notée de 500 millions d'euros à échéance janvier 2025, assortie d'un coupon de 1,875 %. Avec ce placement, Bureau Veritas profite de conditions de marchés attractives pour anticiper le refinancement de ses échéances 2019 et permettre d'allonger la maturité moyenne de sa dette tout en optimisant son coût.

Perspectives 2018 confirmées

Pour l'exercice 2018, le Groupe prévoit :

une accélération de la croissance organique du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice 2017 ;

une légère amélioration de la marge opérationnelle ajustée à taux de change constant par rapport à l'exercice 2017 ;

une génération de flux de trésorerie en amélioration à taux de change constant par rapport à l'exercice 2017.

A propos de Bureau Veritas



Bureau Veritas est un leader mondial de l'inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie près de 75 000 collaborateurs dans plus de 1 400 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l'environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l'indice Next 20.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour en savoir plus https://group.bureauveritas.com/fr

Ce communiqué de presse (y compris ses annexes) contient des informations et déclarations de nature prospective basées sur les objectifs et prévisions à ce jour de la direction de Bureau Veritas. Ces informations et déclarations de nature prospective sont inévitablement soumises à un certain nombre de facteurs de risque et d'incertitude importants tels que ceux décrits dans le Document de référence enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers qui font que les résultats finalement obtenus pourront différer de ces objectifs ou prévisions. Ces informations de nature prospective n'ont de valeur qu'au jour de leur formulation et Bureau Veritas n'assume aucune obligation de mise à jour ou de révision de celles-ci, que ce soit en raison de nouvelles informations qui seraient à sa disposition, de nouveaux événements ou pour toute autre raison, sous réserve de la réglementation applicable.

Annexe 1 : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre et des neuf premiers mois de 2018 par activité

En millions d'euros 2018 2017 Var. Organique Effet périmètre Effet de change Marine & Offshore 84,8 85,8 (1,2) % + 1,0 % + 0,2 % (2,4) % Agroalimentaire & Matières premières 272,8 265,7 + 2,7 % + 5,3 % + 1,0 % (3,6) % Industrie 265,7 265,9 (0,1) % + 3,5 % + 1,3 % (4,9) % Bâtiment & Infrastructures 311,4 266,8 + 16,7 % + 4,6 % + 13,1 % (1,0) % Certification 88,6 79,5 + 11,4 % + 14,9 % 0,0 % (3,5) % Biens de consommation 173,4 169,0 + 2,6 % + 3,2 % + 0,8 % (1,4) % CA du 3ème trimestre 1 196,7 1 132,7 + 5,7 % + 4,8 % + 3,8 % (2,9) % Marine & Offshore 255,2 276,6 (7,7) % (3,4) % + 0,1 % (4,4) % Agroalimentaire & Matières premières 796,5 806,6 (1,3) % + 4,4 % + 1,0 % (6,7) % Industrie 785,2 825,5 (4,9) % + 2,6 % 0,0 % (7,5) % Bâtiment & Infrastructures 921,0 814,3 + 13,1 % + 4,3 % + 11,4 % (2,6) % Certification 279,5 268,2 + 4,2 % + 12,0 % 0,0 % (7,8) % Biens de consommation 497,6 501,4 (0,8) % + 4,4 % + 0,7 % (5,9) % CA des neuf premiers mois (9M) 3 535,0 3 492,8 + 1,2 % + 3,9 % + 3,0 % (5,7) %

Annexe 2 : Croissance organique du chiffre d'affaires par nature

Variation vs. année précédente,

en pourcentage T3 2018 9M 2018 Services Opex + 15,1 % + 7,7 % Bâtiment & Infrastructures + 5,7 % + 8,3 % Agroalimentaire + 1,9 % + 2,8 % Automobile + 9,9 % + 8,0 % SmartWorld + 0,9 % + 7,4 % Initiatives de Croissance + 7,9 % + 7,0 % Autres activités + 3,2 % + 2,4 % Croissance organique totale + 4,8 % + 3,9 %



La croissance organique correspond à la hausse du chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier, à taux de change et périmètre constants (c'est-à-dire hors acquisitions).

