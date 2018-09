BUREAU VERITAS : Field Trip 2018 : Focus sur l'Amérique du Nord et sur Maxxam Analytics, a Bureau Veritas Group company

Field Trip 2018 : Focus sur l'Amérique du Nord et sur

Maxxam Analytics, a Bureau Veritas Group company

Neuilly-sur-Seine, le 21 septembre 2018 - Bureau Veritas a organisé hier un Field Trip chez Maxxam Analytics, une filiale de Bureau Veritas, à Mississauga, Ontario, Canada.

Le Groupe a invité les analystes et investisseurs présents à visiter ses laboratoires ultramodernes dédiés aux analyses environnementales et alimentaires.

Natalia Shuman, Vice-Président exécutif, Matières Premières, Industrie & Infrastructures Amérique du Nord, a présenté l'évolution attendue des activités du Groupe en Amérique du Nord à l'horizon 2020. Ces perspectives portent en particulier sur le développement des activités Bâtiment & Infrastructures, Agroalimentaire et Energie & Utilités, qui soutiennent la diversification de son portefeuille d'activités recherchée par Bureau Veritas. Les initiatives de la région en matière de stratégie digitale, illustrant les avancées réalisées dans le cadre de la transformation du Groupe, ont été également soulignées.

Donna Garbutt, Directrice Générale de Bureau Veritas au Canada, a exposé les activités de la société Maxxam Analytics, société acquise par le Groupe en 2014. Maxxam Analytics est le leader canadien des services d'analyse en particulier dans les domaines de l'Environnement, du Pétrole & Gaz et de l'Agroalimentaire. Cette présentation a notamment permis de mettre en exergue le savoir-faire unique et le fort contenu digital des opérations et des services délivrés par Maxxam Analytics.

La présentation (en anglais uniquement) est disponible sur le site Internet du Groupe www.bureauveritas.com dans la rubrique Investisseurs.

A propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l'inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie près de 75 000 collaborateurs dans plus de 1 400 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l'environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l'indice Next 20.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour en savoir plus www.bureauveritas.com





