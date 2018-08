BUREAU VERITAS : François Chabas est nommé directeur financier

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bureau Veritas a nommé François Chabas, à compter du 3 septembre 2018, au poste de vice-président exécutif et directeur financier du groupe. Précédemment directeur financier de la zone Europe de Bureau Veritas, il devient membre du comité exécutif du groupe. Nicolas Tissot a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière et quitte son rôle de vice-président exécutif, Finance et Affaires Juridiques. Il occupera les fonctions de conseiller auprès du directeur général avant de quitter le groupe en janvier 2019.Par ailleurs, Pascal Quint est nommé vice-président exécutif, responsable des risques et de la conformité, et directeur juridique du groupe. Il dirigera le département juridique et d'audit interne et reportera directement au directeur général.