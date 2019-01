BUREAU VERITAS : acquiert Capital Energy

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bureau Veritas a finalisé l’acquisition de Capital Energy. Créé en 2010, cette société française de gestion des Certificats d’Économies d’Énergie dispose d’une antenne à Nantes, emploie 36 personnes, et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 23 millions d’euros en 2017. Cette acquisition permet à Bureau Veritas d’étoffer ses services liés à la performance énergétique des bâtiments et actifs industriels."Le Bâtiment et les infrastructures représentent désormais notre premier secteur d'activité au niveau mondial et nous avons un portefeuille de services très complet dans ces domaines", a déclaré Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas."Néanmoins, nous cherchons à développer de nouveaux services pour aider nos clients à mieux répondre aux enjeux climatiques et de protection de l'environnement, conformément à notre mission sociétale. Capital Energy est un acteur prometteur sur le segment de la performance énergétique et nous permettra de développer des synergies avec nos activités d'inspection", a-t-il ajouté.