BUREAU VERITAS : confirme ses perspectives, les changes ont pesé au premier semestre

Bureau Veritas a enregistré une croissance de 1% (+12,9% à changes constants) de son résultat net ajusté du premier semestre, à 189,5 millions d'euros. Son résultat opérationnel ajusté a baissé de 3,1% (+7,8% à changes constants) à 348,1 millions. Il a représenté 14,9% (-30 points de base, +20 points de base à changes constants) d'un chiffre d'affaires semestriel de 2,338 milliards d'euros. Ce dernier a reculé de 0,9% mais, à changes constants, a progressé de 6,1%. A changes et périmètre constants, il a augmenté de 3,5%. Sur le seul deuxième trimestre, la croissance organique a été de 4,4%.Bureau Veritas confirme ses perspectives 2018, à savoir une accélération de la croissance organique du chiffre d'affaires avec une marge opérationnelle ajustée légèrement en hausse à taux de change constant, ainsi qu'une génération de flux de trésorerie supérieure à celle de 2017 à taux de change constant.