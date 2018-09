BUREAU VERITAS : focus sur l'Amérique du Nord et surnMaxxam Analytics

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bureau Veritas a organisé hier un Field Trip chez Maxxam Analytics, une filiale de Bureau Veritas, à Mississauga, Ontario, Canada. Le groupe a invité les analystes et investisseurs présents à visiter ses laboratoires ultramodernes dédiés aux analyses environnementales et alimentaires. Natalia Shuman, vice-président exécutif, Matières Premières, Industrie & Infrastructures Amérique du Nord, a présenté l'évolution attendue des activités du groupe en Amérique du Nord à l'horizon 2020.Ces perspectives portent en particulier sur le développement des activités Bâtiment & Infrastructures, Agroalimentaire et Energie & Utilités, qui soutiennent la diversification de son portefeuille d'activités recherchée par Bureau Veritas.Les initiatives de la région en matière de stratégie digitale, illustrant les avancées réalisées dans le cadre de la transformation du Groupe, ont été également soulignées.Donna Garbutt, directrice générale de Bureau Veritas au Canada, a exposé les activités de la société Maxxam Analytics, société acquise par le groupe en 2014.Maxxam Analytics est le leader canadien des services d'analyse en particulier dans les domaines de l'Environnement, du Pétrole & Gaz et de l'Agroalimentaire.Cette présentation a notamment permis de mettre en exergue le savoir-faire unique et le fort contenu digital des opérations et des services délivrés par Maxxam Analytics.