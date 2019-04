BUREAU VERITAS : se renforce dans les analyses alimentaires en Chine

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bureau Veritas a annoncé l’acquisition de Shenzhen Total-Test Technology Co., Ltd. (Shenzhen Total-Test), un leader des analyses alimentaires en Chine. Il compte 340 employés et a réalisé un chiffre d'affaires d’environ 10 millions d'euros en 2018. Fondée en 2008 et basé à Shenzhen dans le sud de la Chine, Shenzhen Total-Test dispose de nombreuses accréditations pour les analyses alimentaires et de capacités d’essais en laboratoire et mobiles, sur les sites de ses clients.La société propose des services portant sur plus de 30 catégories de produits, comprenant les produits agricoles, les produits alimentaires transformés, les additifs, l'alimentation infantile et la nourriture pour animaux ainsi que les produits cosmétiques non médicaux. Elle s'adresse à une clientèle diversifiée sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'agriculture à la restauration, en passant par la transformation, la distribution et les organismes publics.Ce nouveau laboratoire devient le principal centre d'essais alimentaires de Bureau Veritas dans le sud de la Chine, pivot du réseau de laboratoires existants et futurs de Bureau Veritas dans la région. Il complète le centre opérationnel du Groupe dans le nord de la Chine et renforce également le réseau mondial de Bureau Veritas pour le marché des produits alimentaires, totalisant plus de 75 laboratoires dans le monde.