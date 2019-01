Bureau Veritas : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bureau Veritas annonce la création de BVAQ, une société d’analyse des produits alimentaires basée à Singapour au service des marchés d’Asie du Sud-Est. BVAQ est une entreprise commune créée avec AsureQuality, l’entreprise publique néo-zélandaise spécialisée dans les services de sécurité alimentaire et de biosécuritéBVAQ regroupe d'une part les laboratoires d'essais alimentaires récemment établis par Bureau Veritas au Vietnam, en Indonésie et en Thaïlande ainsi que sa participation majoritaire acquise en 2018 dans Permulab (un leader malaisien des analyses de l`eau et de produits alimentaires), et d'autre part le laboratoire d'essais de pointe pour les essais alimentaires créé par AsureQuality à Singapour en 2010.Bureau Veritas détient une participation majoritaire de 51 % dans cette nouvelle activité, tandis qu'AsureQuality détient le reste du capital." L'Asie du Sud-Est représente 650 millions de personnes et dispose d'une industrie agro-alimentaire en plein essor confrontée à un accroissement des réglementations ", peut-on lire dans un communiqué.Pour mémoire, en 2016, Bureau Veritas s'est déjà associé avec succès à AsureQuality pour l'acquisition de Dairy Technical Services (DTS), le leader des analyses alimentaires en Australie.L'ensemble des joint-ventures entre Bureau Veritas et AsureQuality en Asie du Sud-Est Pacifique représente un réseau de 9 laboratoires et plus de 500 employés.