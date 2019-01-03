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Bureau Veritas : JV d'essais alimentaires pour l'Asie du Sud-Est

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03/01/2019 | 17:54

3 janvier (Reuters) - Bureau Veritas a annoncé jeudi dans un communiqué :

* LA CRÉATION DE BVAQ, SOCIÉTÉ D'ANALYSE DES PRODUITS ALIMENTAIRES BASÉE À SINGAPOUR AU SERVICE DES MARCHÉS D'ASIE DU SUD-EST.

* BVAQ EST UNE ENTREPRISE COMMUNE CRÉÉE AVEC ASUREQUALITY, L'ENTREPRISE PUBLIQUE NÉO-ZÉLANDAISE SPÉCIALISÉE DANS LES SERVICES DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DE BIOSÉCURITÉ.

* BVAQ REGROUPE LES LABORATOIRES D'ESSAIS ALIMENTAIRES RÉCEMMENT ÉTABLIS PAR BUREAU VERITAS AU VIETNAM, EN INDONÉSIE ET EN THAÏLANDE, AINSI QUE SA PARTICIPATION MAJORITAIRE ACQUISE EN 2018 DANS PERMULAB (UN LEADER MALAISIEN DES ANALYSES DE L'EAU ET DE PRODUITS ALIMENTAIRES).

* LA SOCIÉTÉ INTÈGRE ÉGALEMENT LE LABORATOIRE D'ESSAIS DE POINTE POUR LES ESSAIS ALIMENTAIRES CRÉÉ PAR ASUREQUALITY À SINGAPOUR EN 2010.

* BUREAU VERITAS DÉTIENT UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DE 51% DANS CETTE NOUVELLE ACTIVITÉ, TANDIS QU'ASUREQUALITY DÉTIENT LE RESTE DU CAPITAL. Le communiqué : https://bit.ly/2SFF7ul Pour plus de détails, cliquez sur (Benjamin Mallet)

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