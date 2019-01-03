Bureau Veritas : JV d'essais alimentaires pour l'Asie du Sud-Est

3 janvier (Reuters) - Bureau Veritas a annoncé
jeudi dans un communiqué :
* LA CRÉATION DE BVAQ, SOCIÉTÉ D'ANALYSE DES PRODUITS
ALIMENTAIRES
BASÉE À SINGAPOUR AU SERVICE DES MARCHÉS D'ASIE DU SUD-EST.
* BVAQ EST UNE ENTREPRISE COMMUNE CRÉÉE AVEC ASUREQUALITY,
L'ENTREPRISE PUBLIQUE NÉO-ZÉLANDAISE SPÉCIALISÉE DANS LES
SERVICES DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DE BIOSÉCURITÉ.
* BVAQ REGROUPE LES LABORATOIRES D'ESSAIS ALIMENTAIRES
RÉCEMMENT
ÉTABLIS PAR BUREAU VERITAS AU VIETNAM, EN INDONÉSIE ET EN
THAÏLANDE, AINSI QUE SA PARTICIPATION MAJORITAIRE ACQUISE EN
2018 DANS PERMULAB (UN LEADER MALAISIEN DES ANALYSES DE L'EAU ET
DE PRODUITS ALIMENTAIRES).
* LA SOCIÉTÉ INTÈGRE ÉGALEMENT LE LABORATOIRE D'ESSAIS DE
POINTE
POUR LES ESSAIS ALIMENTAIRES CRÉÉ PAR ASUREQUALITY À SINGAPOUR
EN 2010.
* BUREAU VERITAS DÉTIENT UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DE
51% DANS
CETTE NOUVELLE ACTIVITÉ, TANDIS QU'ASUREQUALITY DÉTIENT LE RESTE
DU CAPITAL.
Le communiqué : https://bit.ly/2SFF7ul
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(Benjamin Mallet)