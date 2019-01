Bureau Veritas acquiert Capital Energy et se renforce dans la performance énergétique

Neuilly-sur-Seine, le 16 janvier 2019 - Bureau Veritas a finalisé l'acquisition de Capital Energy SAS, une société française de gestion des Certificats d'Économies d'Énergie.

Capital Energy propose des services de conseil et d'assistance visant à valoriser les projets de Certificats d'Économies d'Énergie (CEE). Ses clients comprennent les fournisseurs d'énergie et les acteurs de la grande distribution. Capital Energy s'adresse également aux bailleurs et copropriétés, aux collectivités territoriales, aux industriels et aux maîtres d'oeuvre de la construction mettant en place des opérations d'économies d'énergie.

Capital Energy, créé en 2010 à Paris, dispose d'une antenne à Nantes. La société emploie 36 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 23 millions d'euros en 2017.

Cette acquisition permet à Bureau Veritas d'étoffer ses services liés à la performance énergétique des bâtiments et actifs industriels. Les CEE représentent un segment de marché en forte croissance entraîné par des initiatives volontaristes en matière d'économies d'énergie. En France, Capital Energy fait partie des principaux acteurs du marché.

« Le Bâtiment et les infrastructures représentent désormais notre premier secteur d'activité au niveau mondial et nous avons un portefeuille de services très complet dans ces domaines. Néanmoins, nous cherchons à développer de nouveaux services pour aider nos clients à mieux répondre aux enjeux climatiques et de protection de l'environnement, conformément à notre mission sociétale. Capital Energy est un acteur prometteur sur le segment de la performance énergétique et nous permettra de développer des synergies avec nos activités d'inspection » a déclaré Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas.

« Nous sommes fiers de rejoindre le leader mondial des activités d'inspection et de certification dans le Bâtiment. Nous allons avoir accès à une base de clientèle très importante qui va nous aider à grandir plus rapidement », a ajouté Jean-Hubert Farman, Président de Capital Energy.

A propos de Bureau Veritas Bureau Veritas est un leader mondial de l'inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie près de 76 000 collaborateurs dans plus de 1 400 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l'environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l'indice Next 20.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

