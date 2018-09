Bureau Veritas annonce le succès d'une émission obligataire non notée d'un montant de 500 millions d'euros à échéance janvier 2025

Neuilly-sur-Seine, le 28 septembre 2018 - Bureau Veritas annonce le succès d'une émission obligataire non notée d'un montant de 500 millions d'euros à échéance janvier 2025, assortie d'un coupon de 1,875%.

L'opération a été 2 fois sursouscrite illustrant la forte confiance des investisseurs dans le modèle économique de Bureau Veritas et dans la qualité de son profil de crédit.

Avec ce placement, Bureau Veritas profite de conditions de marchés attractives pour anticiper le refinancement de ses échéances 2019 et permettre d'allonger la maturité moyenne de sa dette tout en optimisant son coût.

Barclays Bank Plc et Société Générale sont intervenus en qualité de Global Coordinators et Active Joint Bookrunners.

BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC Bank Plc et Natixis sont intervenus en tant que Active Joint Bookrunners.

Commerzbank, Merrill Lynch International et Natwest Markets Plc sont intervenus en tant que Passive Joint Bookrunners.

* * *

Avertissement

Les obligations feront l'objet d'un placement privé uniquement auprès d'investisseurs institutionnels. Les obligations ne peuvent être offertes ou vendues à des investisseurs de détail. Aucun document d'informations clés (key information document) tel que défini dans le règlement PRIIPS n'a été et ne sera préparé.

Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constitue ni une offre de vente, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des obligations dans un quelconque pays, en particulier aux Etats-Unis.

La publication, diffusion ou transmission de ce communiqué peut, dans certains pays, être soumise à des restrictions légales ou réglementaires. Les personnes en possession de ce communiqué doivent s'informer des restrictions applicables et s'y conformer. Tout manquement à de telles restrictions est susceptible de constituer une violation au droit des valeurs mobilières de la juridiction en question.

* * *

A propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l'inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie près de 75 000 collaborateurs dans plus de 1 400 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l'environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l'indice Next 20.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour en savoir plus www.bureauveritas.com



Contacts Analystes / Investisseurs : Presse : Laurent Brunelle : +33 (0)1 55 24 76 09 Véronique Gielec : +33 (0)1 55 24 76 01 laurent.brunelle@bureauveritas.com veronique.gielec@bureauveritas.com Florent Chaix : +33 (0)1 55 24 77 80 Isabelle Laville : +33 (0)6 25 47 18 03 florent.chaix@bureauveritas.com ilaville@replique-com.com

